Capitania reforça aviso de agitação marítima e emite aviso de vento

Acompanhando a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nomeadamente para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, a Capitania do Porto do Funchal actualizou hoje o aviso de agitação marítima e emite novo aviso de vento até às 18h00 de amanhã, 24 de Janeiro, abrangendo todo o Arquipélago da Madeira.

Assim, o vento soprará de Noroeste fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), aumentando para muito fresco a forte (51-61 km/h) entre o meio da tarde e o fim do dia, num período em que a visibilidade será boa a moderada, mas por vezes fraca, sendo que a ondulação na costa Norte será de Noroeste com 2,5 a 4 metros, aumentando gradualmente para 4,5 a 6,5 metros a partir do final da manhã, e na costa Sul as ondas virão de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 3 a 4,5 metros na parte Oeste.

Assim, a Capitania do Porto do Funchal recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

As recomendações são as habituais, mas não devem ser descuradas:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;