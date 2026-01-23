Capitania actualiza aviso para agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o avisos de agitação marítima forte para a Madeira, passando agora a vigorar até às 6 horas de amanhã, 24 de Janeiro.

De acordo com a autoridade, o vento será de "noroeste muito fresco a forte (50 a 61 km/h), diminuindo para fresco a muito fresco (39 a 50 km/h) a partir do início da manhã e gradualmente moderado (20 a 29 km/h) no final do período.

A visibilidade será "boa a moderada".

Quanto à ondulação, para a Costa Norte estão previstas "ondas de noroeste de 4,5 a 6,5 metros". Já para a Costa Sul estão previstas ondas "de oeste/sudoeste de 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 3 a 4,5 metros na parte mais oeste da ilha da Madeira".

Nesse sentido, a autoridade alerta a comunidade marítima e a população em geral para manterem cuidados redobrados.

Entre as recomendações estão: reforçar a amarração e vigiar embarcações atracadas ou fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas ou praias; e suspender a pesca lúdica, especialmente junto a falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A Capitania reforça que, mesmo em áreas aparentemente seguras, as condições do mar podem tornar-se rapidamente perigosas, exigindo atenção redobrada.