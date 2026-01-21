Capitania do Funchal emite aviso de agitação marítima forte

Depois de receber os primeiros avisos amarelos para a agitação marítima, a Capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um aviso para a orla marítima devido a esse evento, para já pelo menos até às 06h00 horas de amanhã, 22 de Janeiro, abrangendo todo o Arquipélago da Madeira. Contudo, é um aviso que, como pode ler em notícia anexa, será reforçado e prolongado pelo menos até sábado.

Assim, para já com vento de Oeste moderado a fresco (20-39km/h), temporariamente fresco a muito fresco (31-50km/h), rodando para Noroeste a partir da tarde, com visibilidade boa a moderada, teremos ondas na costa Norte com 3 a 3,5 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros no fim do período, e na costa Sul será de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

Perante este cenário que, previsivelmente, será de agravamento, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", e como habitualmente especifica:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;