Cádaver encontrado no interior de uma residência no Caniço
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública foram accionados, ao início da tarde de hoje, para uma abertura de porta no Caminho Municipal da Ti Clara, no Caniço.
O alerta partiu de um vizinho, que não via há cerca de duas semanas o residente, um homem estrangeiro na casa dos 75/80 anos.
Ao entrarem na habitação, os operacionais confirmaram que o homem já se encontrava cadáver.
A PSP, que esteve presente no local, tomou conta da ocorrência.
