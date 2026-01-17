Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima e actualiza o de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal acaba de emitir um prolongamento do aviso de agitação marítima forte, que passa das 6h00 de amanhã para as 18 horas, mantendo-se praticamente todas as restantes previsões emitidas pelo IPMA, bem como as habituais recomendações da autoridade marítima quando o mar não está em condições de normalidade. Também o aviso de vento forte é actualizado para o mesmo horário.

Assim, para este domingo, em todo o Arquipélago da Madeira espera-se vento de Noroeste muito fresco a forte (40 a 60 km/h) por vezes muito forte (62 a 74 km/h) durante a noite, tornando-se gradualmente de Norte, sendo fresco a muito fresco (31 a 40 km/h) no início. A visibilidade será boa a moderada, tornando-se por vezes fraca. Quanto à ondulação, que vem na mesma direcção do vento, na costa Norte virá de Noroeste com 4 a 5 metros, temporariamente com 5 a 5,5 metros entre o final do dia e o início da manhã de domingo, enquanto na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste com 2 a 3 metros, sendo de 3 a 4,5 metros na parte Oeste.

Quanto aos sinais de mau tempo, também necessários, sobretudo à navegação, apesar de cancelar o de Aviso de Sinal 6 , emite um novo de Sinal 1, que corresponde a vento de força 8 (63 a 74 km por hora) ou superior começando no quadrante de Noroeste, que implicam uma recomendação aos proprietários e armadores das embarcações para que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

Também a Capitania lança a recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;