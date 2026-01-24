Motociclista ferido em colisão com carro

Um jovem de 25 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre um motociclo e um ligeiro de passageiros, ocorrida na manhã deste sábado, dia 24, no Caminho do Comboio, no cruzamento junto à Escola Ângelo Augusto da Silva – Escola da Levada, no Funchal.

O alerta soou no quartel às 7h43. Do acidente resultaram ferimentos no motociclista, que sofreu escoriações e apresentava suspeita de fractura num membro inferior.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram para o local uma ambulância de socorro (AMS) e um veículo de apoio, num total de quatro elementos. A PSP esteve igualmente no local, a tomar conta da ocorrência.