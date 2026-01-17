 DNOTICIAS.PT
Colisão entre mota e autocarro provoca um ferido na Ribeira Brava

Um despiste de mota, esta tarde, motivou a mobilização dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava, nas imediações do miradouro da Ribeira Brava.

Segundo foi possível aferir, a colisão ocorreu entre a mota e um autocarro, resultando num ferido ligeiro.

A vítima, do sexo masculino, apresentava escoriações e foi transportada pela equipa médica para o centro de saúde.

