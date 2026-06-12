Plataformas Facebook, Instagram e Messenger registam falhas

As plataformas da Meta, que incluem o Facebook, o Instagram e o serviço de mensagens Messenger, estão esta tarde a registar várias falhas de funcionamento em diferentes países, incluindo Portugal, segundo a imprensa nacional.

O Downdetector, plataforma que monitoriza o estado de serviços digitais em tempo real, indica que centenas de milhares de utilizadores reportaram esta tarde problemas de acesso às redes sociais do grupo Meta.

Até ao momento, a Meta ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas da instabilidade.