 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Colisão entre duas viaturas provoca um ferido

None
Foto DR

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou um ferido, esta manhã, na Rua 13 de Setembro, em Santa Cruz.

O alerta foi dado às 09h40 e mobilizou duas viaturas da corporação dos Bombeiros de Santa Cruz, que, na chegada ao local, encontraram a vítima encarcerada, tendo sido recusado o transporte até ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo