Colisão entre duas viaturas provoca um ferido
Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou um ferido, esta manhã, na Rua 13 de Setembro, em Santa Cruz.
O alerta foi dado às 09h40 e mobilizou duas viaturas da corporação dos Bombeiros de Santa Cruz, que, na chegada ao local, encontraram a vítima encarcerada, tendo sido recusado o transporte até ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
