Motociclista ferido após colisão com viatura estacionada no Funchal
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta tarde, pelas 16h35, para prestar socorro a um jovem motociclista envolvido num acidente na Rua Engenheiro Eduardo Maria M. de Araújo, no Funchal.
Segundo foi possível apurar, a mota terá embatido numa viatura que se encontrava estacionada. Da ocorrência resultou um ferido, um jovem de 19 anos, que apresentava uma luxação no ombro, além de outros ferimentos.
A vítima foi assistida no local e transportada de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
