Colisão entre ligeiro e pesado provoca um ferido

Um acidente rodoviário entre uma viatura ligeira e outra pesada ocorrido esta tarde, na saída da Via Rápida na Cancela, motivou a mobilização dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

O alerta foi dado à corporação por volta das 16 horas e foram accionadas duas viaturas, uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.

Na sequência do embate resultou um ferido ligeiro do sexo feminino de 70 anos que se queixava de dores na zona cervical que foi, posteriomente, transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.