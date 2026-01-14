Motociclista ferido em colisão com carro no Funchal

Ocorreu, há instantes, uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo, nas imediações do cruzamento da Estrada do Livramento com a Estrada dos Marmeleiros, no Funchal

Neste momento, a corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses está a local a imobilizar o motociclista, de 39 anos, que se queixa de dores na coluna e no joelho e, posteriormente, irá proceder ao transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A condutora da viatura ligeira, por questões de nervosismo, também será transportada para os Serviços de Urgência.