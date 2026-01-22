Colisão sem feridos em Câmara de Lobos

A corporação dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foi mobilizada, ao início da manhã de hoje, para prestar socorro a um homem vítima de um despiste de uma viatura ligeira, na Rua Padre Pita Ferreira, nas imediações da esquadra da PSP, em Câmara de Lobos.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, a viatura ligeira colidiu com outras duas viaturas estacionadas. Contudo, a vítima de 69 anos saiu do interior do carro pelos próprios meios e não apresentava ferimentos.

Foi, posteriormente, transportado para o centro de saúde por precaução.