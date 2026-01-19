 DNOTICIAS.PT
Dois motociclistas feridos num acidente em Santana

None

Os Bombeiros Voluntários de Santana foram acionados, ao início da tarde de hoje, para prestar socorro a duas pessoas de nacionalidade espanhola, com idades na casa dos 30 anos, na sequência de um despiste de motociclo.

O acidente ocorreu nas imediações da rotunda do Farrobo, no concelho de Santana. À chegada ao local, as equipas de socorro encontraram as duas vítimas feridas, tendo sido prestada assistência no local.

