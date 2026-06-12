Trânsito condicionado na Via Expresso na segunda-feira entre os km 10.8 e 11.1

O trânsito automóvel na Via Expresso, no troço entre os quilómetros 10.8 e 11.1, junto ao início do emboquilhamento norte do túnel da Encumeada, vai ser condicionado na próxima segunda-feira, 15 de Junho. A intervenção será realizada em período diurno.

De acordo com um aviso informativo, a circulação ficará sujeita a condicionamentos devido a trabalhos de reparação do pavimento naquela via.

"Os trabalhos estarão devidamente sinalizados, solicitando-se dos utentes a necessária compreensão e o escrupuloso cumprimento da sinalização e das instrução que lhes sejam transmitidas no local", refere a Via Expresso numa nota de imprensa.