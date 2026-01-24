62.º aniversário da Orquestra Clássica da Madeira assinalado com concerto

A Orquestra Clássica da Madeira celebra o seu 62.º aniversário com um concerto muito especial, um espectáculo de excelência, protagonizado por dois nomes de destaque no panorama internacional: a violinista Alissa Margulis e o maestro Benjamin Hochman.

Neste espectáculo, Alissa Margulis interpretará o célebre Concerto para Violino de Brahms, onde irá demonstrar a sua sensibilidade, a sua técnica refinada e a sua profunda expressividade musical. Com direção do maestro Benjamin Hochman, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta ainda a Sinfonia nº 4 de Beethoven, uma obra de grande vitalidade e elegância, que reflete o equilíbrio e o génio do compositor.

Fundada em 1964, a actual Orquestra Clássica da Madeira teve origem na Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira, criada no seio da então Academia de Música e Belas Artes da Madeira (AMBAM). A sua primeira apresentação pública ocorreu a 13 de Fevereiro desse ano no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito do Festival de Música Portuguesa, realizado pela primeira vez na cidade do Funchal.

Inicialmente concebida com um carácter pedagógico, a orquestra era composta por alunos do Curso Superior de Música e, sempre que necessário, por docentes da instituição. Em 1996, com o apoio do Governo Regional da Madeira, registou-se um reforço significativo do número de músicos, o que levou à sua designação actual de Orquestra Clássica da Madeira, estatuto assumido no início da temporada 1996/1997.

Desde 2013, a composição encontra-se sob a gestão da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000)

- 10h00 - Assembleias Gerais da Associação do Caminho Real da Madeira, na Capela de Santo António, no Concelho da Ponta do Sol

- 10h00 às 12h30 - 'Aos Sábados no Parque”, sob o tema 'Pequenos, Lentos e Importantes: Os Caracóis do Parque Ecológico do Funchal', no Parque Ecológico do Funchal

- 14h00 - Marítimo - Felgueiras, da II Liga, no Estádio do Marítimo

- 14h00 - Celebração dos 96 anos da Visita de Baden-Powell à Madeira, na Praça do Povo

- 17h00 - Madeira SAD - PAOK, da Taça Europeia EHF em andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 18h00 - Abertura da X Mostra Regional do Mel e da Poncha da Serra de Água

- 18h00 - 8.ª Edição do Fado Funchal, no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 21h00 - Calheta a Rir 2026, com actuação de 4 Litro, no auditório do MUDAS — Museu de Arte Contemporânea da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional da Educação;

- Este é o vigésimo quarto dia do ano. Faltam 342 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1821 -- Começa, na Sala da Livraria do Convento das Necessidades, a sessão preparatória das Cortes Constituintes, encarregadas de redigir a Constituição de 1822.

1848 - James Marshall descobre a primeira pepita de ouro no Estado da Califórnia, Estados Unidos.

1907 - O britânico Robert Baden-Powell organiza o primeiro grupo de escuteiros.

1919 - É dominada a revolta monárquica de Lisboa.

- A esquadrilha americana de hidroaviões é a última a abandonar a Base Naval de Ponta Delgada, Açores, no âmbito do seu desmantelamento.

1924 - A cidade de Petrogrado, antiga São Petersburgo, na Rússia, passa a designar-se Leninegrado, em homenagem a Lenine.

1946 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprova a criação da Comissão de Energia Atómica das Nações Unidas (ONU).

1965 -- Morre, com 90 anos, Winston Churchill, estadista, orador e autor britânico, por duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel da Literatura em 1953.

1966 - Um avião de passageiros das linhas aéreas indianas, em voo para Nova Iorque, choca com o Monte Branco, nos Alpes. Morrem 177 pessoas.

1969 -- Morre, com 85 anos, António Sérgio, pensador, pedagogo e político, autor de "O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos Peninsulares".

1972 - Na Ilha de Guam, no Japão, é encontrado o soldado Shoichi Yokoi, do Exército Imperial, 28 anos após o fim da II Guerra Mundial.

1983 -- Morre, com 83 anos, o cineasta norte-americano George Dewey Cukor, realizador de "My Fair Lady", "A Star Is Born", "Philadelphia Story".

1984 - O Governo português aprova a proposta de Lei para a despenalização parcial do aborto.

- O co-fundador da Apple Computer, Inc. (agora Apple Inc) Steve Jobs, apresenta o computador Macintosh, em Cupertino, Califórnia, Estados Unidos.

1993 -- No XI Congresso, o Partido do Centro Democrático e Social (CDS) acrescenta a designação Partido Popular e passa a usar a sigla C.D.S./Partido Popular

2000 -- A maior companhia discográfica britânica EMI confirma um acordo de fusão com a Time-Warner, criando a maior editora discográfica do Mundo. A nova companhia é uma "joint-venture" que se chamará EMI Time Warner e será detida a 50 por cento por cada uma das editoras.

2003 -- Abre oficialmente a iniciativa Coimbra 2003 -- Capital Nacional da Cultura, com uma homenagem ao médico e escritor Miguel Torga.

- Morre, com 81 anos, o empresário italiano Giovanni Agnelli, patriarca da Fiat.

2004 - Morre, com 83 anos, o fotógrafo judeu alemão Helmut Newton.

2005 -- O primeiro caso de transmissão do vírus da gripe das aves entre humanos é admitido por investigadores na revista norte-americana New England Journal of Medicine.

2006 -- O deputado suíço e presidente da comissão de inquérito aos voos e detenções da CIA ao Conselho da Europa Dick Marty, afirma que "centenas de voos de aviões fretados pela CIA passaram por numerosos países europeus" mas sublinha "não haver provas formais e irrefutáveis da existência de centros de detenção secretos" da CIA na Europa.

- O juiz federal norte-americano Jed Rakoff, exige que a administração do Presidente George W. Bush divulgue as identidades das centenas de prisioneiros de Guantanamo, Cuba, recusando argumentos segundo os quais a sua identificação poderia pôr em perigo os seus familiares, no mesmo dia em que foram conhecidas novas regras que permitem a aplicação da pena de morte na base norte-americana em Cuba.

- Morre, com 84 anos, Rui Andrade, o último dos Parodiantes de Lisboa, o programa com maior longevidade na rádio portuguesa.

2007 - O Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada suspende a queima de resíduos perigosos (co-incineração) na cimenteira da Secil, no Outão, Arrábida, até à realização de nova avaliação de impacto ambiental. Governo admite recorrer da decisão.

2008 - O primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, 68 anos, apresenta a demissão ao chefe de Estado, Giorgio Napolitano, 20 meses depois de formar o seu segundo Gabinete, e após o Senado lhe ter negado o voto de confiança que ele tinha pedido.

- Morre, com 74 anos, o repórter fotográfico norte-americano Bernie Boston, que se tornou célebre nos anos 60 com uma fotografia de pacifistas que protestavam contra a guerra do Vietname.

2009 -- Morre, com 84 anos, Fernando Monteiro do Amaral, advogado, antigo dirigente do PSD, ex-presidente da Assembleia da República, durante o VII e VIII Governo Constitucional tutelou a pasta da Administração Interna e de ministro-adjunto do primeiro-ministro, respetivamente.

- Morre, com 82 anos, Fernando Bragança Gil, professor e fundador do Museu de Ciência da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

2011 - Uma explosão na zona de chegadas de voos internacionais do aeroporto Domodedovo, em Moscovo, provoca pelo menos 31 mortos e mais de uma centena de feridos, anuncia o Ministério da Saúde da Rússia.

- Morre, com 61 anos, o cineasta alemão Bernd Eichinger, produtor de "O Quarteto Fantástico", "O Surfista Prateado" e "O Nome da Rosa".

2012 -- Morre, com 73 anos, James Farentino, ator conhecido por filmes como "A Contagem Final", onde dividia o protagonismo com Kirk Douglas e Martin Sheen.

2013 - Começa uma nova vaga de violência entre manifestantes e polícia, no Egito. Cerca de 60 mortos numa semana, incluindo 40 em Port Said (nordeste) após a condenação à morte de 21 adeptos de um clube de futebol local pelo seu envolvimento na violência após um desafio contra o Al-Ahly, uma equipa do Cairo então treinada pelo português Manuel José (74 mortos em fevereiro de 2012).

2015 -- Morre, com 92 anos, Madalena Cabral, pintora e conservadora, pioneira da introdução, qualificação e divulgação dos serviços educativos nos museus em Portugal.

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa vence as eleições Presidenciais Portuguesas com 52,0% dos votos.

- Morre, com 88 anos, Marvin Minsky, matemático e cientista computacional norte-americano precursor da 'inteligência artificial'. Em 1985, passa a ser membro fundador do Laboratório Media do MIT, onde foi professor e mentor.

2017 -- Morre, com 95 anos, Maria Isabel de Mendonça Soares, escritora que dedicou a vida à promoção do livro para crianças.

2018 - A justiça brasileira ratifica a condenação por corrupção passiva do ex-Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, (2003-2010), por corrupção e branqueamento de capitais.

2019 -- Morre, com 75 anos, Zé Manel, cartoonista, Prémio de Honra do Amadora BD 2011.

- Morre, com 81 anos, José Lopes e Silva, compositor e guitarrista pioneiro da música contemporânea em Portugal. Entre as obras destacam-se "Epígono", "Nocturnal I e II", "Biálogo", "No Jardim das Delícias" e "Sub-Memória".

- Morre, com 96 anos, Altino Magalhães, general, antigo vice-chefe do Estado-Maior do Exército e ex-presidente da Liga dos Combatentes.

2020 -- A ministra da Saúde francesa, Agnes Buzyn, confirma os primeiros dois casos de coronavírus na Europa, ambos importados.

- A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, formalizam o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia.

2021 - Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito Presidente da República Portuguesa com 60,70 por cento dos votos.

- Morre, com 87 anos, Cardoso e Cunha, primeiro comissário europeu de Portugal. Foi ministro da Agricultura e Pescas do governo da Aliança Democrática.

2022 - Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) colocam forças em alerta e enviam navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa Oriental contra a atividade militar russa nas fronteiras da Ucrânia. Os Estados Unidos colocam cerca de 8.500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO, se necessário, face ao aumento de receios de uma invasão da Ucrânia pela Rússia.

2024 - Morre, com 88 anos, Carl André, escultor norte-americano, pioneiro da escultura minimalista.

- Morre, com 44 anos, Neuza Teixeira, atriz de teatro, televisão e cinema, estreou-se no espetáculo de Jorge M. Fraga, "Romeu e Julieta -- Das entranhas fatais e sob funesta estrela", que esteve em cena no Teatro da Trindade em 1999.

2025 -- Morre, com 90 anos, Moisés Espírito Santo, sociólogo, etnógrafo e etnólogo, desenvolveu trabalhos na área da religião e sociologia rural.

PENSAMENTO DO DIA: