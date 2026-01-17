Salão Nobre da ALM esgotou para ouvir concerto da OCM com Natália Lomeiko e Yuri Zhislin
Veja as imagens registadas este sábado por Afonso Nunes, colaborador da ANSA/OCM
O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira esgotou este sábado para ouvir a violinista Natália Lomeiko e o violetista Yuri Zhislin num concerto com “repertório muito especial, encantando todos os presentes”, conforme salientou o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.
“E foi com esta extraordinária proposta musical da Orquestra Clássica da Madeira, com artistas verdadeiramente reconhecidos, com carreiras brilhantes, com posturas ricas e generosas, que oferecemos ao público todo o esplendor da música, permitindo que ela possa preencher a humanidade de esperança”, conclui o director artístico.