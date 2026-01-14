Bombeiros Sapadores de Santa Cruz assinalam 94.º aniversário

A Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz vai assinalar o seu 94.º aniversário no próximo dia 1 de Fevereiro, às 11 horas, no quartel da instituição.

Tradicionalmente celebrado a 18 de Janeiro, dia da fundação da Companhia, o adiamento deve-se a razões de organização institucional, uma vez que a data coincide com a realização das Eleições Presidenciais.

A Cerimónia Comemorativa contará com a presença de entidades institucionais, representantes dos corpos de bombeiros, parceiros e da comunidade, constituindo "um momento de celebração, memória e reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de 94 anos por gerações de bombeiros ao serviço de Santa Cruz".

Como tal, será um evento aberto à população, reforçando assim a "ligação histórica e simbólica" entre a Companhia e a comunidade que serve diariamente.