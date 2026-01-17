Dez artistas associam-se ao Concerto Solidário no dia 23

A 2.ª edição do Concerto Solidário está agendada para o próximo dia 23 de Janeiro, no Auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, com início pelas 19H30, "mantendo-se fiel aos objetivos que estiveram na base da criação deste projeto solidário", informa uma nota de imprensa a dar conta do evento onde já estão confirmados 10 artistas solidários.

"Os artistas que integram o cartaz desta edição são Bernardo Baptista , Érica Macedo, Tomás Santos, Tiago Freitas, Francisca Correia, Francisco Catanho, Isabel França, e os artistas nacionais Bruno Fernandes, Inês Gonçalves e Júlia Ochôa", frisa o primeiro nome da lista que é, também o organizador do evento.

"O Concerto Solidário surge em 2024 por iniciativa de um jovem artista, igualmente voluntário da Associação Garouta do Calhau, Bernardo Baptista", conta sobre a iniciativa que "nasce com um propósito claro: contribuir para a angariação de fundos que apoiem a missão da Associação Garouta do Calhau e, em simultâneo, promover e dar visibilidade a jovens artistas em ascensão", explica.

Assim, esta iniciativa "afirma-se como um projeto cultural e social de referência, evidenciando o papel da arte enquanto veículo de solidariedade, inclusão e transformação social", acredita.