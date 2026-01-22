OCM assinala o seu 62.º aniversário este sábado com um concerto no Centro de Congressos

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) celebra este sábado, 24 de Janeiro, o seu 62.º aniversário com um concerto no Centro de Congressos da Madeira, com início aprazado para as 18 horas.

Neste espectáculo, a composição será, pela primeira vez, dirigida pelo maestro convidado Benjamin Hochman e contará com a participação da violinista Alissa Margulis como solista.

Em nota emitida, o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, destaca que o concerto comemorativo pretende assinalar mais de seis décadas de actividade contínua e de afirmação cultural. "A Orquestra Clássica da Madeira é hoje um projecto cultural de relevo, unanimemente reconhecido, com um papel importante na sociedade e na cultura da Região", refere.

Fundada em 1964, a actual Orquestra Clássica da Madeira teve origem na Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira, criada no seio da então Academia de Música e Belas Artes da Madeira (AMBAM). A sua primeira apresentação pública ocorreu a 13 de Fevereiro desse ano no Teatro Municipal Baltazar Dias, no âmbito do Festival de Música Portuguesa, realizado pela primeira vez na cidade do Funchal.

Inicialmente concebida com um carácter pedagógico, a orquestra era composta por alunos do Curso Superior de Música e, sempre que necessário, por docentes da instituição. Em 1996, com o apoio do Governo Regional da Madeira, registou-se um reforço significativo do número de músicos, o que levou à sua designação actual de Orquestra Clássica da Madeira, estatuto assumido no início da temporada 1996/1997.

Desde 2013, a composição encontra-se sob a gestão da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas e sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes.

Norberto Gomes sublinha que a missão da OCM vai além da interpretação do repertório erudito. "A função da Orquestra Clássica da Madeira tem ido mais além da execução da música erudita, desempenhando um papel fundamental na divulgação da cultura, na educação e na coesão social", afirma o responsável.

Para o concerto comemorativo, foi escolhido um programa inteiramente dedicado a dois compositores alemães, nomeadamente Johannes Brahms e Ludwig van Beethoven. Na primeira parte será interpretado o Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 77, de Brahms, com Alissa Margulis como solista. A segunda parte do concerto será dedicada à Sinfonia n.º 4 em Si bemol maior, Op. 60, de Beethoven.

Sobre o programa, o director artístico destaca a intemporalidade das obras: "Este será um concerto que promete ser excepcional para o nosso estimado público, com um programa rico na estética musical, com obras que continuam a inspirar-nos e a comover-nos, oferecendo beleza e emoção que transcendem o tempo."

No âmbito da componente pedagógica associada às comemorações, foi hoje realizada uma masterclass de violino, orientada por Alissa Margulis, no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Os bilhetes para o concerto têm o custo de 25 euros, com descontos aplicáveis a jovens e crianças, estando disponíveis na Ticketline, na loja Gaudeamus e na bilheteira do Centro de Congressos da Madeira no próprio dia do espetáculo.

Confira como decorrem os ensaios para o concerto: