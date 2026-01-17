Orquestra Clássica da Madeira actua hoje com solistas internacionais

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta hoje, sábado, pelas 18h00, um concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com a participação de dois solistas de reconhecimento internacional: a violinista Natalia Lomeiko e o violetista Yuri Zhislin, que assumirá igualmente a direcção musical do concerto.

A iniciativa realiza-se ao abrigo do protocolo entre a Assembleia Legislativa da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira, estando integrada no programa 'Parlamento Mais Próximo'.

O programa inclui obras de Mozart, Glazunov e Tchaikovsky, com a interpretação do Divertimento em Ré Maior, de Mozart, a Meditação (1891), de Alexander Glazunov, bem como Melodia e Scherzo Op. 42, de Tchaikovsky. O concerto encerra com a Concertante para violino e viola, também de Mozart.

Natalia Lomeiko afirmou-se internacionalmente como uma intérprete versátil, tendo vencido vários concursos internacionais de violino, entre os quais os concursos Tibor Varga, Tchaikovsky, Menuhin e Stradivari, destacando-se a atribuição da Medalha de Ouro e 1.º Prémio no Concurso Internacional Premio Paganini, em 2000. Ao longo da sua carreira apresentou-se como solista com numerosas orquestras de referência internacional, incluindo a Royal Philharmonic Orchestra, a Philharmonia Orchestra e a Filarmónica de Moscovo, entre muitas outras.

O violetista e maestro Yuri Zhislin é descrito pela revista The Strad como um "virtuoso com um verdadeiro temperamento romântico". Actuou como solista com diversas orquestras internacionais e desenvolveu uma carreira igualmente reconhecida como director artístico e intérprete, contando ainda com uma discografia editada por selos como a Naxos e a SOMM.

Ambos os músicos desenvolvem também uma relevante actividade pedagógica, sendo professores no Departamento de Cordas do Royal College of Music de Londres.

No âmbito da vertente formativa da Orquestra Clássica da Madeira, foi ainda ministrada, na passada quinta-feira, uma masterclass de Viola d’Arco por Yuri Zhislin, dirigida a alunos e docentes do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, numa iniciativa de acesso gratuito. Os alunos e formandos daquela instituição têm igualmente entrada livre no concerto.

A Orquestra Clássica da Madeira sublinha que este concerto representa “uma celebração artística de grande sensibilidade e intensidade musical”, reunindo intérpretes de carreira internacional num programa dedicado a alguns dos mais relevantes compositores do repertório clássico.