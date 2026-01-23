Festival de Música da Madeira reúne 191 artistas em 10 concertos espalhados pela Região

O XXXIX Festival de Música da Madeira realiza-se de 7 a 28 de Março, numa edição que contará com 10 concertos, envolvendo 191 artistas de referência nacional e internacional, com propostas únicas que, com certeza, encantarão o público.

Estão ainda previstas oito masterclasses gratuitas para os jovens instrumentistas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira e uma palestra sobre o filme Ópera 'O Fauno das Montanhas.

Além disso, integra igualmente a programação a reposição do conto musical infantil 'Zina, A Baleia Azul', da autoria da escritora e poetisa Maria Aurora, com músicas de Sérgio Azevedo.

A apresentação do evento decorreu, esta tarde, na Quinta Magnólia. Na oportunidade, a presidente da direcção da ANSA, Vanda de França, destacou a "riquíssima programação artística" do festival, sublinhando ainda "a componente pedagógica e social, que de certeza irá contribuir para a formação dos mais jovens e das populações mais vulneráveis". Além disso, a responsável referiu que o evento contribuirá "para o reforço do nível cultural da nossa Região".

Ao reflectir sobre o início do festival, partilhou a sua experiência e os desafios enfrentados.

"Quando reavivamos o festival, confesso que no início tive alguns receios, não pela competência técnica e artística de todos os envolvidos, mas pela dimensão da nossa equipa que é muito pequena para o volume de actividade. Mas devo dizer-vos que tudo acontece porque existe uma grande entrega de cada uma das pessoas que trabalha connosco", referiu.

O director artístico do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes, disse que estamos perante um "projecto de grande envergadura, tanto a nível cultura, social e pedagógico". Afirmou ainda não ter dúvidas de que dos três festivais organizados este será "o mais completo e complexo". "Primeiro pelo número de artistas envolvidos e pelas propostas artísticas que são um grande desafio, não só para a organização mas também para a própria orquestra que estará envolvida", justificou.

Norberto Gomes sublinhou também a dedicação da equipa responsável pelo festival.

Não seria possível sem o enorme esforço e entrega da nossa equipa. A paixão e o compromisso de todos os envolvidos são a verdadeira força por trás deste festival". Norberto Gomes

Já o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, realçou o cuidado com a "descentralização desta oferta cultural, abrangendo também outros concelhos para além do Funchal".

Cerca de 52% da oferta cultural regional dá-se no concelho do Funchal e fazemos um enorme esforço para que essa mesma oferta esteja facilmente acessível a qualquer público fora da maior centralidade". Eduardo Jesus

O governante reforçou ainda o valor cultural e social do festival para a Região.

"A Madeira, com esta programação de elevada qualidade, fortalece a sua posição cultural e social. A cultura é um pilar essencial na nossa comunicação e promoção da ilha, contribuindo para o crescimento humano e para o desenvolvimento integral da sociedade", afirmou.

Estão previstos concertos no Centro de Congressos da Madeira, Igreja de Santa Clara, Museu de Arte Contemporânea da Madeira, Teatro Municipal Baltazar Dias, Museu de Imprensa da Madeira, Assembleia Legislativa da Madeira, Igreja de São João Evangelista e Sé do Funchal.

O concerto de abertura será a 7 de Março, no Centro de Congresso da Madeira, com a Orquestra Clássica da Madeira e as solistas Kirill Troissov (violino) e Benedict Kloeckner (violoncelo), sob a batuta do maestro Tibor Bogányi.