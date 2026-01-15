Conservatório entrega valor angariado em concerto solidário à APCM

O Conservatório efectuou, esta quarta-feira, 14 de Janeiro, a entrega do valor arrecadado no concerto de Natal 'Gala de Ópera Solidária', que teve lugar no passado dia 20 de Dezembro no Centro de Congressos da Madeira à APCM – Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

A cerimónia decorreu nas instalações do Conservatório, pelas 18 horas, e contou com a presença do presidente da instituição, Paulo Esteireiro, de Fabíola Pereira, presidente da APCM, de Nuno Freitas, representante da associação, bem como de dirigentes, professores, alunos e colaboradores do Conservatório.

O momento contou com a participação da Orquestra Sinfónica do Conservatório, que interpretou duas árias de Wolfgang Amadeus Mozart em dueto por alunos da classe de canto.

Durante a sessão, o presidente do Conservatório destacou a importância deste tipo de iniciativas, que permitem aliar a prática artística a causas de interesse social e solidário, realçando o papel do Conservatório enquanto espaço de formação cultural e de envolvimento comunitário. Por sua vez, Fabíola Pereira agradeceu o contributo do Conservatório, e enfatizou que o apoio recebido reforça a capacidade da APCM em apoiar pessoas com paralisia cerebral e respetivas famílias.

A entrega do valor arrecadado encerrou a sessão, consolidando a colaboração entre o Conservatório e a APCM, evidenciando o interesse comum pela promoção da cultura e pela solidariedade social.