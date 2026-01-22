30 anos de Autonomia foram assinalados com a oferta de bandeiras da Região

O Governo Regional lançou, em 2006, um concurso público com vista a adquirir bandeiras da Região, que seriam enviadas para as casas dos madeirenses, uma forma de assinalar os 30 anos de Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

A notícia sobre esse concurso foi publicada na edição de 22 de Janeiro, do DIÁRIO, dando conta da publicação do mesmo no Jornal Oficial da Região (JORAM). A verba destinada era de 230 mil euros, destinados a comprar 80 mil bandeiras com as dimensões 70x40 cm.

A título de curiosidade, na primeira publicação do concurso, um erro nas medidas das bandeiras levou à anulação do mesmo e à necessidade de ser lançado um novo.

O objectivo, assumido por Alberto João Jardim, era o de que os madeirenses colocassem as bandeiras nas suas varandas, ao longo do ano, num movimento que deveria ser idêntico ao que aconteceu durante o Euro 2024, em que milhares de bandeiras nacionais foram colocadas nas casas dos portugueses.

No mesmo dia, foi publicado no JORAM o concurso para fornecimento de 1.500 colecções dos doze volumes de ’30 Anos de Autonomia – Desenvolvimento – Equipamentos e Obras Públicas e Privadas – 1976-2006’.