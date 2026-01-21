Aviso laranja para ondas até 12 metros

Entre as 21 horas de sexta-feira e as 07h00 de sábado, ou seja ao longo de 10 horas da noite de 23 para o final da madrugada de 24 de Janeiro, a costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estarão sob aviso laranja para ondulação a níveis que podem atingir os 12 metros de altura.

De acordo com o aviso emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já esta madrugada, reforçada a esta hora (7h18), o primeiro aviso laranja para "ondas de Noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 12 metros", incidia em apenas 3 horas (21h00 às 00h00), mas agora vou prolongado por mais 7 horas, totalizando no final 10 horas consecutivas, ou seja apanhando pelo menos uma maré cheia e uma maré baixa.

Antes desse período há dois avisos amarelos nas costas Norte e ilha do Porto Santo, com previsão de ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, começando já na madrugada de amanhã, quinta-feira, 22 de Janeiro, a partir das 6h00 e terminando às 21 horas, e depois entre as 12 horas de sexta-feira, 23 de Janeiro, e as 21 horas (após o qual se inicia o aviso laranja).

A costa Sul da Madeira também estará sob aviso amarelo para agitação marítima, mas na parte Oeste, com ondas de Oeste com 4 metros, entre as 21 horas de sexta-feira e as 7h00 de sábado.