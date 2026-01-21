Madeirense entre as finalistas do concurso Fit Girls da Women’s Health Portugal

A médica dentista madeirense Joana Vieira é uma das oito super finalistas do concurso Fit Girls, promovido pela Women’s Health Portugal, iniciativa que visa eleger a próxima estrela do fitness nacional.

Em entrevista ao DIÁRIO, Joana Vieira fala sobre a forma como encara o equilíbrio entre uma carreira exigente e um estilo de vida saudável.

A participação no concurso, revela, surgiu por sugestão de uma amiga e teve como principal objectivo “inspirar mulheres reais, com rotinas intensas”, mostrando que o autocuidado é compatível com profissões de elevada responsabilidade. “A nossa melhor versão constrói‑se todos os dias, de forma consciente. Não acontece por acaso”, afirma.

A médica dentista sublinha que a preparação para o concurso foi mais do que um desafio físico, descrevendo a experiência como “uma jornada de autoconhecimento, disciplina e superação”. Ao longo da entrevista, Joana Vieira defende uma visão integrada da saúde, que inclui treino regular, alimentação equilibrada, descanso e gestão do stress, salientando que “consistência e disciplina valem mais do que motivação”.

O concurso Fit Girls reuniu centenas de candidatas de todo o País, das quais foram seleccionadas 110 semifinalistas e, posteriormente, 20 finalistas. Joana Vieira é uma das 8 super finalistas que podem ser a capa da Women’s Health Especial Fitness, prevista sair esta semana.

A entrevista pode ser lida na íntegra na edição impressa do DIÁRIO de hoje ou na versão e-paper.