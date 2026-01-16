Capitania volta a prolongar aviso de agitação marítima forte na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18 horas deste sábado, abrangendo toda a orla marítima da Região.

De acordo com o aviso, o vento será de "norte/noroeste fresco a muito fresco (31–50 km/h)".

Por sua vez, a visibilidade será boa a moderada.

E quanto à ondulação são esperadas ondas de "noroeste 2,5 a 4 metros, aumentando para 3 a 5 metros" na Costa Norte. Já para a Costa Sul as ondas devem ser de "oeste/sudoeste 1,5 a 3 m, sendo oeste/noroeste 3 a 4,5 m na parte oeste".

A Capitania do Funchal recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.