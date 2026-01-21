'Caldo entornado' entre PSD e JPP e trabalhos interrompidos

A presidente da Assembleia Legislativa interrompeu os trabalhos do plenário por não haver condições devido ao barulho persistente, com trocas de 'bocas' entre as bancadas dos dois maiores partidos.

A confusão começou durante uma intervenção de Carlos Teles, em que fez referências a Santa Cruz. Élvio Sousa, do JPP, terá feito referência a "andar de algemas", o que motivou protestos imediatos da bancada 'laranja'.

O PSD considerou um insulto a Carlos Teles - o ex-presidente da Câmara da Calheta esteve envolvido numa investigação policial - e deixou claro que a questão não se resolve "com um pedido de desculpas".

Neste momento decorre o intervalo, mas o ambiente continua tenso no parlamento.