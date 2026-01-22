Rússia abate 31 drones de Kiev nas últimas 12 horas

Sistemas de defesa aérea russos abateram, nas últimas horas, um total de 31 drones ucranianos sobre diversas regiões da Rússia, informaram hoje as autoridades.

"Entre as 23:00 [20:00 em Lisboa] de 21 de janeiro e as 07:00 [04:00] de 22 de janeiro, 14 drones ucranianos foram intercetados e destruídos", informou o Ministério da Defesa russo na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que um total de 31 drones foram abatidos entre as 20:00 (17:00) de quarta-feira e a manhã de hoje.

Entre as regiões atacadas estão Volgogrado, a península anexada da Crimeia, Rostov, Bryansk, Belgorod e Krasnodar.

Em Krasnodar, as autoridades locais relataram que os serviços de emergência conseguiram extinguir o incêndio que começou na quarta-feira, na cidade portuária de Volna, após um ataque de drones ucranianos que causou três mortes e feriu pelo menos oito trabalhadores.

Como resultado do bombardeamento, quatro instalações de armazenamento de produtos petrolíferos foram incendiadas nos terminais portuários de Taman.

Quase cem pessoas participaram dos trabalhos de combate às chamas, indicou o Ministério de Situações de Emergência.

A Ucrânia tem concentrado os ataques na infraestrutura energética russa, especialmente em refinarias nas regiões sul do país, numa tentativa de comprometer a capacidade de produção e abastecimento do exército russo.

Moscovo lançou uma série de ataques nas últimas semanas, bombardeando a infraestrutura civil do país vizinho e deixando milhões de ucranianos sem eletricidade e aquecimento, enquanto as temperaturas caem para entre 10 e 20 graus negativos.