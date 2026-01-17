Negociadores de Kiev nos EUA para discutir acordo de paz com Rússia

Negociadores ucranianos chegaram hoje aos EUA para conversações com o enviado do Presidente, Steve Witkoff, e o genro de Trump, Jared Kushner, para tentar pôr fim a quase quatro anos de guerra com a Rússia, segundo um membro da delegação.

Os enviados americanos têm negociado separadamente com Kiev e Moscovo um acordo destinado a pôr fim ao conflito, mas várias questões permanecem por resolver, incluindo o futuro dos territórios ocupados e as garantias de segurança para a Ucrânia.

Estas novas discussões, que se realizarão em Miami, na Florida, ocorrem num momento em que uma série de bombardeamentos russos contra as infraestruturas da Ucrânia provocaram cortes de energia e aquecimento no meio do inverno.

O sucesso desses ataques deve-se, segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à escassez de mísseis antiaéreos ocidentais.

"Chegámos aos Estados Unidos com (o chefe de segurança) Roustem Oumerov e (o negociador) David Arakhamia, teremos uma conversa importante com os nossos parceiros americanos sobre os detalhes do acordo de paz", afirmou Kyrylo Boudanov nas redes sociais, acrescentando que "está prevista uma reunião conjunta com Steve Witkoff, Jared Kushner e (o secretário americano do Exército) Dan Driscoll".

Na sexta-feira, Volodymyr Zelensky anunciou a viagem e disse esperar obter "mais clareza" sobre os documentos preparados com os americanos e a posição da Rússia.

"Se tudo estiver finalizado e se a parte americana der o seu acordo", então "será possível assinar durante o Fórum Económico Mundial de Davos" o documento final, na próxima semana, acrescentou.

Donald Trump, por sua vez, garantiu na quarta-feira que o Presidente russo, Vladimir Putin, estava "pronto para concluir um acordo", mas que "a Ucrânia estava menos disposta a fazê-lo".