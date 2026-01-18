Afluência supera últimas eleições com 45,51% dos eleitores a votar até às 16 horas

A afluência às urnas para a eleição do próximo Presidente da República situava-se, até às 16:00 de hoje, nos 45,51%, segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, acima do que se registou nas últimas eleições.

Nas últimas eleições presidenciais, em 24 de janeiro de 2021 em pandemia, e à mesma hora, a afluência às urnas foi de 35,44%, o que se traduz numa subida de 10,07 pontos percentuais. Neste ano, a taxa de abstenção atingiu os 60,76%.

Já nas eleições presidenciais de 2016, a afluência às urnas situou-se nos 37,69%.