UE, a última fronteira

Poderia, agora, estar a falar-vos nas estúpidas alterações ao subsídio de mobilidade, no infernal custo de vida que está a infernizar os cidadãos em todo o Mundo, no custo da habitação para comprar ou arredar casa que vai colocar muita gente a viver debaixo da ponte, falar da gritante desigualdade social, dizer que na Madeira vota-se em que fala mais alto enfim, desgraças em catadupa. Porém, optei por falar de uma calamidade, muito mais grave e incontornável, chamada Trump, personagem impossível de ignorar.

Estamos no ano de 2026 do século XXI mas parece que regressamos a 1940 do século XIX com o mundo em convulsão com à segunda guerra mundial desencadeada por um louco, chamado Hitler. Hoje estamos no mesmo pé mas agora o protagonista chama-se Trump, um homem cuja sanidade mental já foi questionada por muita gente. A maioria dos conflitos que o Mundo está a atravessa, quando já havíamos esquecido as atrocidades dessas guerras, eis que surgem novos conflitos com assinatura de Trump; É a Ucrânia é a Faixa de Gaza, é a Venezuela, é Israel, é o Irão, já ameaça a Colúmbia, quer anexar a Gronelândia e profere ameaças veladas contra a Europa. Tudo por ganância desmedida, por petróleo, terras raras, por arrogância e prepotência. A líder da oposição venezuelana, Corina Machado, só para lhe demonstrar gratidão por ele ter livrado a Venezuela do Maduro, caiu no erro básico de bajular o Trump com a medalha do Nobel da paz – se pudesse ter-lhe-ia entregue o prémio - mas ela não sabe o preço que a Venezuela irá pagar. O ditador americano é uma víbora que não tem amigos, nem consideração, pois só tem olhos para os dólares.

Na minha modesta opinião Trump está a fazer uma jogada diabólica para tornar-se o capataz do mundo. Está a bajular o Putin mas a deixar que a Rússia se desgaste perdendo milhares de soldados mais o monstruoso desgaste financeiro com a guerra da Ucrânia para, depois de enfraquecida, ele tomar conta do Mundo. Só não conta com a China de Xi Jimping que está caladinha mas deve estar atenta ao que se passa. Neste momento só temos uma certeza: Uma guerra nuclear depende apenas de um ou dois desequilibrados mentais. A UE terá que ser a última fronteira entre Trump e a Europa e terá que arranjar estratégia para impedir que tal aconteça.

Ainda que mal pergunte: O Senado Norte-americano, o Congresso, a Constituição americana ou o Tribunal Internacional, não tem poder para controlar este tipo? Ele pode estar prestes a arrasar o Mundo e ninguém o trava? O povo Norte-americano, que também está em risco de uma guerra nuclear, não sai à rua para derrubar este ditador? Ninguém faz cumprir a “carta das nações unidas? Apenas a cegueira deste homem de ser dono do mundo, como Hitler, ser dono da Europa, não percebeu que um conflito armado nesta altura, com ogivas nucleares e todo o arsenal bélico que os países possuem, não deixará pedra sobre pedra? Mesmo que Trump tenha um bunker onde consiga refugiar-se mais a família e os amigos, que mundo encontrará quando sair do bunker após vários anos escondido devido à radiação nuclear. Isto é previsibilidade básica que qualquer pessoa percebe. O Armagedão interessa a alguém? Quem não percebe isto está, obviamente, louco. Não satisfeito ainda usa a coerção comercial para agravar custos no Mundo, impondo, até, a sua autoridade para retirar e colocar governantes. Isto é surreal! Acorda povo americano!

Outro paradoxo: Trump quer anexar a Gronelândia mas ameaça a China por anexar Taiwan. Isto é tão absurdo que só faz sentido na cabeça de um demente. Sou democrata e acho que a vontade do povo é soberana mas não compreendo como os americanos elegem um bronco destes. Churchill afirmou um dia: A diferença entre os humanos e os animais é que os animais nunca permitem que um estúpido lidere a manada.

Pensávamos nós que o fim da segunda guerra mundial que nos deu uma tremenda lição de sangue suor e lágrimas, havia trazido a paz mas bastou aparecer um Trump e um Putin para empurrar o Mundo para conflitos armados. Estes energúmenos não aprenderam nada com a história. Não aprenderam nada com um passado sangrento e as atrocidades cometidas e com o horror das vidas perdidas nas guerras. Saddam Hussein foi pendurado na ponta de uma corda por ser uma ameaça para os iraquianos. Estes dois são uma ameaça para o Mundo colocando em risco milhões de vidas e não lhes acontece nada? Desengane-se quem pensa que “isso é lá com eles” porque nós estamos muito longe e não nos chega nada. É ilusório pensar assim, uma vez que o Mundo está globalizado e ao alcance de uma ogiva nuclear já chega de um lado ao outro