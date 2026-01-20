Centro de Abate da RAM foi criado há 20 anos

O Governo Regional aprovou, há 20 anos, a criação de uma nova Entidade Pública Empresarial, neste caso, o Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, que visava gerir, em particular, o Centro de Abate do Santo da Serra.

A proposta foi aprovada em Conselho de Governo e posteriormente remetida para a Assembleia Legislativa Regional. Manuel António Correia, que na época era secretário regional do Ambiente e Assuntos Naturais, apontava que, após a construção do novo centro de abate, no Santo da Serra, Madeira ficou dotada dos meios, técnicas e condições, que lhe permitiam transformar a prestação dos serviços tradicionalmente afectos à actividade dos matadouros “num modelo mais moderno, segundo padrões de eficiência e qualidade”.

O DIÁRIO teve acesso, há 20 anos, a dados facultados pela tutela que davam conta de que estavam englobadas as espécies bovina, suína, ovina, caprina e coelhos. No fundo, o que se pretendia era ter métodos de gestão mais flexíveis, concedendo uma maior eficácia e economia dos meios.

Com a criação da empresa, o executivo madeirense queria ainda responder às exigências em torno do bem-estar animal e segurança alimentar.