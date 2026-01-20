Rússia desmente Trump sobre planos russos e chineses para a Gronelândia

O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, negou hoje que a Rússia e a China tenham planos para se apoderar da Gronelândia, como alegou o Presidente Donald Trump para justificar a anexação da ilha.

"Não temos nada a ver com planos para tomar a Gronelândia", afirmou Lavrov em Moscovo, durante uma conferência de imprensa para fazer o balanço da diplomacia da Rússia em 2025.

"Não tenho a menor dúvida de que, em Washington, conhecem perfeitamente a ausência de tais planos por parte da Rússia e da China. Isso não é assunto nosso", acrescentou, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Trump disse querer adquirir a Gronelândia, a bem ou a mal, por questões de segurança dos Estados Unidos que têm a ver com alegados planos da Rússia e da China para controlar a ilha do Ártico.

Além de estratégica, a Gronelândia, atualmente uma região autónoma da Dinamarca, possui grandes reservas de hidrocarbonetos e de minérios.