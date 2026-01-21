Quase 13 mil no Centro de Jucentude do Funchal em três anos

Nos últimos três anos, entre 2023 e 2025, o Centro de Juventude do Funchal recebeu 12.819 pessoas, de acordo com a informação divulgada pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, organismo que tutela a Direcção Regional de Juventude, que tem à sua responsabilidade a gestão daquela unidade de alojamento.

"Os indicadores operacionais do triénio 2023–2025 confirmam o papel central e estruturante do Centro de Juventude do Funchal, com níveis de procura muito elevados e consistentes ao longo de todo o período, e taxas de ocupação dos quartos superiores a 84%", referiu Paula Margarido, numa visita àquela unidade.

Nesta delicação, a governante pôde inteirar-se dos projectos de requalificação e remodelação realizados em várias áreas do edifício, reforçando o empenho do Governo Regional em manter a qualidade dos serviços prestados aos utentes.



"Em 2020, o Governo Regional da Madeira realizou, através da PATRIRAM, uma empreitada de beneficiação do Centro de Juventude do Funchal, que incluiu a substituição da cobertura, a adaptação de acessos, o restauro interior e trabalhos exteriores, num investimento de cerca de 200 mil euros", recordou Paula Margarido, sublinhando que é objectivo do Executivo madeirense continuar a apostar em investimentos e medidas de apoio à dinâmica juvenil na Madeira.

Actualmente, a infraestrutura dispõe de 20 quartos, com capacidade para 98 camas, e conta com salas de estar, refeitório, auditório, sala polivalente, logradouro, espaços exteriores ajardinados e estacionamento.

O diretor regional de Juventude, André Alves, destacou que "o Centro, concebido para acolher jovens nacionais e estrangeiros, tem assumido, ao longo de décadas, um papel relevante no apoio à mobilidade juvenil, incluindo a dos jovens madeirenses, nomeadamente em contextos de formação não formal, atividades educativas e estadias temporárias no Funchal".