Porto do Funchal com dois gigantes que podem transporte quase 9 mil pessoas

Dois navios de cruzeiro estão hoje no Porto do Funchal, cada um com capacidade que no seu conjunto pode chegar a transportar quase 9 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.

O 'Mein Schiff Relax', chegou ontem à noite, pelas 23h45, proveniente de Santa Cruz de La Palma, e sai hoje pelas 22 horas rumo a Santa Cruz de Tenerife. É um navio que realizou a sua primeira viagem há menos de um ano (Março de 2025), com 333 metros de comprimento, tem capacidade para quase 4 mil passageiros e 1.400 tripulantes, embora possa não vir na sua máxima capacidade.

Já o 'Marella Voyager' chegou esta manhã, pelas 7h00, vindo de Puerto del Rosário, na ilha de Fuerteventura, e parte ao final da tarde, pelas 18 horas, para San Sebastian de La Gomera. É um navio mais antigo, de 1997 (mas requalificado em 2025), e mais pequeno, 264 metros, e pode transportar entre 1912 e 2.669 passageiros e até 909 tripulantes.

No cais norte do Porto do Funchal está também o navio de investigação 'Discovery', sob bandeira do Reino Unido, e que está atracado desde o dia 19 de Janeiro, mas já com rumo previsto, Tenerife.