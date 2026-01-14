Mais de nove mil pessoas no Porto do Funchal
Os navios 'Marella Voyager' e o 'Mein Schiff 7' são as duas escalas desta quarta-feira, 14 de Janeiro de 2026, no Porto do Funchal. "A bordo trazem em conjunto mais de seis mil pessoas, e vão juntar-se ao 'AIDAluna' (2.108 passageiros e 629 tripulantes) e ao 'Wind Star' (122 passageiros e 107 tripulantes) que passaram a noite" na porta de entrada marítima da Madeira.
O 'Marella Voyager', que "chegou pelas 7h00 de Puerto Del Rosario, ilha de Fuerteventura, e parte às 18h00 em direção a Santa Cruz de La Palma", traz "à Madeira 1.865 passageiros e 788 tripulantes", informa a APRAM, numa operação da Agência Ferraz. "O navio está a navegar na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI), num cruzeiro de sete dias com paragens em Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Funchal e La Palma", acrescenta.
"Mais tarde, já próximo do final do dia (23h30), chega o 'Mein Schiff 7' de Santa Cruz de La Palma, com 2.871 passageiros e 1.036 tripulantes a bordo", calcula a Administração dos Portos da Madeira. "Vem para passar duas noites no Funchal, numa escala da JFM Shipping. Fica até às 14h00 de sexta-feira, seguindo depois para Santa Cruz de Tenerife. Está também posicionado na rota CAI, no início de um cruzeiro de uma semana, com escalas em Gran Canaria, La Palam, Funchal, Tenerife e Fuerteventura", salienta.
Quanto ao 'AIDAluna', "que chegou na madrugada de terça-feira de Lisboa, segue ao final da tarde de hoje, 18h00, para Fuerteventura, com 2.108 passageiros. Foi uma escala da Blatas, tal como o 'Wind Star', que depois de duas noites no Funchal, prossegue viagem às 17h00 para Tenerife".
Amanhã, assegura, "o Funchal recebe a visita do 'Queen Anne', que traz a bordo perto de quatro mil pessoas", juntando-se assim ao 'Mein Schiff 7'.