Maratona do Funchal vai para a estrada com quase 2 mil atletas

A capital madeirense é hoje palco da Maratona do Funchal, uma das mais emblemáticas provas desportivas da Região Autónoma da Madeira, que reúne quase 2 mil de atletas nacionais e internacionais.

A prova inclui várias distâncias, permitindo a participação de atletas profissionais e amadores, e percorre alguns dos principais e mais emblemáticos pontos da capital madeirense, proporcionando um cenário único.

De salientar que será no Funchal a decisão do Campeão Nacional da Maratona, por isso mais uma razão para esta competição captar todas as atenções.

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, apelou à compreensão face aos constrangimentos de trânsito que irão ocorrer no âmbito desta 11.ª edição da prova, que este ano se realiza excepcionalmente ao sábado, devido à realização das eleições presidenciais amanhã.

"Sabemos que a realização de uma prova desta natureza acarreta sempre alguns constrangimentos, nomeadamente ao nível do trânsito e da circulação rodoviária, e é por isso que deixamos um apelo muito claro à compreensão de todos os munícipes e, em particular, dos empresários", afirmou Carlos Rodrigues.

As provas decorrerão entre as 15 e às 21 horas, estando previstos condicionamentos e interrupções de trânsito em períodos distintos, que irão abranger, entre outras vias, a Estrada Monumental, Avenida do Infante, Avenida Arriaga, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Dr. Sá Carneiro, bem como arruamentos adjacentes. As alterações à circulação rodoviária serão implementadas de forma faseada e coordenadas pela Polícia de Segurança Pública.

Toda a informação detalhada sobre os condicionamentos de trânsito pode ser consultada na plataforma municipal InfoMobilidade. https://infomobilidade.funchal.pt/.

Horários do Funchal disponibiliza transporte gratuito aos participantes na Maratona do Funchal 2026 A Horários do Funchal informou que vai disponibilizar transporte gratuito para os atletas que participem na Maratona do Funchal 2026, que se realiza já amanhã, dia 17 de Janeiro. Mediante a apresentação do dorsal/peitoral da prova, os participantes podem viajar de forma gratuita entre as 13h e as 22h30 desse dia.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 15h00 - AD Camacha - Mirandela, do Campeonato de Portugal, no Estádio da Camacha

- 15h30 - Gil Vicente - Nacional, da I Liga, no Estádio Cidade de Barcelos

- 16h00 - Cerimónia de entrega de prémios da Associação de Ténis da Madeira relativos à época desportiva de 2025, com a presença de Miguel Albuquerque, no salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

- 18h00 - Concerto espectáculo da Orquestra Clássica da Madeira, que reúne dois músicos de referência internacional: a violinista Natalia Lomeiko e o maestro e solista Yuri Zhislin, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 18h30 - Cerimónia Gala de Ciclismo 2025, na Casa das Mudas (Calheta)

- 21h00 - Festas em Honra do Senhor Santo Amaro 2026, em Santa Cruz

21h00 - Concerto de Krod

22h30 - Concerto de Sharp Knives pelas 22h30,

00h00 - DJ SIL.

CURIOSIDADES:

- Dia de Santo Antão;

- Este é o décimo sétimo dia do ano. Faltam 349 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1471 - João de Santarém e Pedro Escobar descobrem a ilha do Príncipe.

1562 - Michel de L' Hopital promulga o Édito de Saint Germain, que reconhece os direitos dos huguenotes (protestantes), em França.

1601 - A capital espanhola é transferida de Madrid para Valladolid.

1706 -- Nasce Benjamin Franklin, cientista, filósofo, político e diplomata, nome chave na independência dos Estados Unidos da América.

1773 - O explorador britânico James Cook é o primeiro homem a atravessar o Círculo Polar Antártico.

1912 - O explorador britânico Robert Scott chega ao Polo Sul.

1917 - Grande Guerra de 1914-1918. Começa a formação do Corpo Expedicionário Português.

- Os Estados Unidos compram as Ilhas Virgens à coroa dinamarquesa por 25 milhões de dólares, a transferência foi feita a 31 de março.

1921 -- Realiza-se a primeira greve dos tipógrafos, distribuidores e jornalistas portugueses na I República.

1929 - Os Estados Unidos ratificam o Pacto de Paz Kellog-Briand, que comprometeu 15 nações a proibir a agressão e a guerra na resolução de disputas, depois da Grande Guerra de 1914-1918.

1934 - Fulgêncio Baptista toma o poder em Cuba.

1942 -- Nasce o pugilista norte-americano Cassius Marcellus Clay, Jr., Muhammad Ali, único campeão olímpico americano a vencer três campeonatos.

1945 -- II Guerra Mundial. Libertação de Varsóvia. As forças nazis de Adolf Hitler abandonam a cidade.

- II Guerra Mundial. Desaparece na Hungria o diplomata sueco Raoul Wallenberg, responsável pelo salvamento de milhares de judeus.

1948 - A Holanda e a Indonésia estabelecem tréguas sobre o território.

1951 -- Visita oficial a Portugal do general Eisenhower, comandante supremo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1957 - Fidel Castro obtém a primeira vitória sobre as forças de Fulgêncio Baptista, em Cuba.

1959 - A união das Repúblicas do Senegal e do Sudão francês dá origem ao estado federal do Mali.

1961 -- O Presidente norte-americano, Dwight D. Eisenhower, no último discurso ao país, alerta para os perigos da ascensão do "complexo militar-industrial".

- Morre, com 35 anos, assassinado, Patrice Hemery Lumumba, líder nacionalista africano e o primeiro chefe do Governo da República Democrática do Congo.

1974 - Manifestações da população branca nas principais cidades da zona central de Moçambique contra as Forças Armadas portuguesas.

1986 - Espanha e Israel estabelecem relações diplomáticas.

- O Reino Unido e a França chegam a acordo na ligação dos dois países através do Canal da Mancha.

1991 - Às 02:40 de Bagdad, começa a primeira Guerra do Golfo. Durante as primeiras horas da operação Tempestade no Deserto, 2.500 bombardeiros lançam 18.000 toneladas de bombas sobre o Iraque e o Kuwait.

- Morre, com 87 anos, Olav Alexander Edward Christian Frederik, Olavo V da Noruega.

1994 - O antigo secretário de Estado da Administração da Saúde, Costa Freire, é condenado a sete anos de prisão no processo-crime do Ministério da Saúde.

- Um sismo de grau 6,5 na escala de Richter abala o sul da Califórnia, Estados Unidos, causando 61 mortos e cerca de 1100 feridos.

1995 -- Morre, com 87 anos, o escritor Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Coelho da Rocha, autor de "A Criação do Mundo".

- A cidade de Kobe, no Japão, é devastada por um sismo, que atingiu 7,2 graus de magnitude na escala de Richter. Morrem cerca de seis mil pessoas.

1996 - O Parlamento Europeu atribui o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos à antiga deputada turca Leyla Zana, detida na prisão de Ulucanlar, em Ancara.

1997 - A polícia francesa prende, perto de Bordéus, Luís Urrusolo Sistiaga, alegado dirigente da organização terrorista basca ETA.

2000 - O Presidente eleito do Chile, Ricardo Lagos, garante que a justiça chilena pode julgar o ex-ditador Augusto Pinochet, com total independência, após a sua eventual libertação pela Grã-Bretanha e o seu regresso ao Chile.

2002 - O Presidente da República, Jorge Sampaio, assina o decreto que dissolve a Assembleia da República e convoca eleições legislativas antecipadas para 17 de março.

- Morre, com 85 anos, o escritor espanhol Camilo José Cela, Prémio Nobel da Literatura em 1989, Prémio Príncipe das Astúrias e Prémio Miguel Cervantes. Autor de obras como "Mazurca para Dois Mortos", "A Colmeia" ou "Onze Contos de Futebol". Foi agraciado pelo Presidente da República, Mário Soares, com a Grã Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada.

2004 -- O primeiro-ministro Durão Barroso, anuncia a criação de um regime de Mecenato Científico, uma medida destinada a incentivar o investimento privado na investigação em troca de benefícios fiscais.

2005 -- O primeiro-ministro israelita, Ariel Sharon, recua na orientação que dera ao Exército para esmagar a revolta na Faixa de Gaza.

2007 - Entra em vigor a nova Lei de Bases da Segurança Social que prevê a introdução de um fator de sustentabilidade ligando a esperança média de vida ao cálculo das pensões (Lei nº 4/2007, emitida pela Assembleia da República, no Diário da República nº. 11)

2008 - O Governo aprova um decreto que permite a transferência a custo zero para as câmaras municipais dos terrenos desafetados às administrações portuárias.

- Cientistas da empresa californiana, nos Estados Unidos, Stemagen Corporation, liderados por Andrew French, conseguem produzir o primeiro embrião humano clonado a partir de células humanas adultas, segundo uma pesquisa publicada no jornal "Stem Cells".

- Inauguração da estação de rastreio de satélites da Agência Espacial Europeia em Santa Maria, nos Açores.

- Morre, com 64 anos, o norte-americano Robert James Fischer, Bobby Fischer, figura lendária do xadrez mundial.

2011 - O ex-Presidente haitiano Jean-Claude Duvalier, exilado em França durante 25 anos, regressa ao Haiti para "ajudar o povo".

- Morre, com 91 anos, o romancista francês Jean Dutourd. Em 1946 é publicada a sua primeira obra, Le Complexe de César, em 1950, ganhou o Prémio Courteline com A Dog's Head e, em 1952, o Prémio Interallié com Au Bon Beurre, Cenas da Vida sob a Ocupação.

2012-- O XIX Governo e os parceiros sociais (sem a CGTP) assinam o acordo tripartido para a competitividade, crescimento e emprego.

-- Morre, com 90 anos, John Alexander Veliotes, Johnny Otis, músico norte-americano e figura fulcral da passagem do rhythm and blues para o rock'n'rool.

2013 - O Comité Olímpico Internacional exige ao ciclista norte-americano Lance Armstrong a devolução da medalha de bronze conquistada na prova de contrarrelógio dos Jogos de Sydney, em 2000.

2014 -- A Assembleia da República aprova a proposta de um referendo sobre coadoção e adoção de crianças por casais do mesmo sexo, com votos a favor do PSD. A vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Teresa Leal Coelho, apresenta a sua demissão do cargo.

- Morre, com 85 anos, o poeta, filosofo, ensaísta e professor José Terra pseudónimo de José Fernandes da Silva. Cofundador da revista "Árvore: -- folhas de poesia" (1951-1953).

- Morre, com 83 anos, Faten Hamama, atriz egípcia apontada pela imprensa como "a dama do cinema árabe".

2016 - Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irão pelo seu programa de mísseis balísticos, um dia depois de terem sido levantadas sanções ao país por terem sido cumpridas todas as exigências para iniciar o acordo nuclear internacional.

2017 - O italiano Antonio Tajani, candidato do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, é eleito presidente do Parlamento Europeu.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto-lei do Governo que estabelece uma descida em 1,25 pontos percentuais da TSU paga pelos empregadores, como medida excecional e temporária de apoio ao emprego.

2018 - O parlamento catalão elege Roger Torrent como presidente, com os 65 votos dos três grupos independentistas.

- O parlamento britânico aprova o projeto de lei para a saída do Reino Unido ('Brexit') da União Europeia.

2020 - A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau divulga, através de um edital publico, os resultados definitivos das presidenciais que dão a vitória a Umaro Sissoco Embaló, tendo obtido 293.359 votos expressos, o que corresponde a 53,55%.

- O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decide levar a julgamento Rui Pinto, criador do Football Leaks, por 90 crimes de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, deixando cair 57 crimes.

2022 - O avançado polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, vence pelo segundo ano consecutivo o prémio de melhor futebolista da Federação Internacional de Futebol (FIFA), batendo na eleição de 2021 o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah.

- Morre, com 67 anos, Armando Gama, cantor e produtor, vencedor do Festival RTP da Canção com "Esta Balada que te Dou",em 1983.

2023 - Morre, com 75 anos, Rui Francisco Oliveira Anjos, ator de teatro, cinema e televisão. Iniciou-se no teatro em "Morte e vida severina -- Auto de Natal pernambucano", de João Cabral de Melo Neto", em fevereiro de 1966, na Casa da Comédia, em Lisboa.

2025 -- Morre, com 95 anos, Jules Feiffer, cartunista e escritor norte-americano. Prémio Pulitzer em 1986 pelos seus desenhos animados e um Óscar em 1958 pelo desenho animado de curta-metragem "Sick, Sick, Sick: A Guide to Non-confident Munro".

