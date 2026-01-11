Três navios movimentam porto do Funchal
O porto do Funchal está a acolher, este domingo, três navios de cruzeiro. O 'Balmoral' chegou na tarde de sábado e passou a noite na cidade. A ele juntaram-se ainda o 'Arcadia', com 1.848 passageiros e 821 tripulantes e o 'Costa Fortuna', com 2.751 cruzeiristas e uma tripulação de 943 pessoas.
O primeiro a chegar hoje foi o 'Arcadia', vindo de Lisboa, quando eram cerca das 6 horas. A hora de partida está marcada para as 16h30, rumo a Santa Cruz de Tenerife. Está a realizar uma viagem de 45 dias que o vai levar até à Austrália. Depois de Tenerife, segue para Cabo Verde (ilhas de São Vicente e de Santiago), Senegal, Namibia, África do Sul, ilha da Reunião, Maurícias e Austrália (Perth, Adelaide e Melbourne), onde termina o cruzeiro, a 20 de Fevereiro.
Por seu lado, o 'Costa Fortuna' está a navegar na rota Cruise Atlantic Islands (CAI), fazendo cruzeiros de uma semana. Chegou às 6h45 de Gran Canaria e parte às 17 horas para Tenerife. Segue depois para La Gomera, La Palma e Lanzarote, terminando o cruzeiro a 16 de Janeiro em Gran Canaria. No Funchal, onde regressa no próximo domingo, vai fazer um pequeno turnaround movimentando 155 passageiros: 76 desembarques e 79 embarques. É uma escala assegurada pela Blatas.
Tal como já avançado ontem, o 'Balmoral' segue às 17 horas, para San Sebastian de La Gomera, nas Canárias, transportando a bordo 1.067 passageiros e 561 tripulantes. Está a fazer uma viagem de duas semanas, que até ao final ainda vai passar por La Gomera, Tenerife, Lanzarote e Leixões, antes do regresso a Southampton, a 20 de Janeiro.
O porto do Funchal recebe, amanhã, segunda-feira, o 'AIDAcosma' e o 'Azura', bem como o veleiro 'Santa Maria Manuela'.