Porto do Funchal recebe três navios de cruzeiro e três mega-iates
O Porto do Funchal está a registar, este sábado, 17 de Janeiro, um movimento intenso, com a presença de três navios de cruzeiro e três mega-iates, que vão movimentar no total 6.447 passageiros e 2.490 tripulantes, segundo dados da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.
O primeiro a chegar foi o 'AIDAprima', pelas 6h30, com 3.117 passageiros e 982 tripulantes a bordo. Agenciado pela Blatas, o navio permanecerá no Funchal até às 18 horas, seguindo depois para Santa Cruz de La Palma. O cruzeiro, que começou a 9 de Janeiro em Kiel (Alemanha), passou por Cherbourg (França) e Vigo (Espanha), antes da escala madeirense, seguindo depois para Gran Canaria e Tenerife, onde termina a 20 de Janeiro.
Pelas 7h15 entrou na baía o 'Spirit of Adventure', com 894 passageiros e 505 tripulantes, agenciado pela Wilhelmsen. Este navio, que iniciou viagem a 6 de Janeiro em Portsmouth (Reino Unido), com passagens por Casablanca e Tânger, visita ainda Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e La Palma, terminando a viagem no Reino Unido a 21 de Janeiro.
Às 8 horas chegou o 'MSC Musica', agenciado pela JFM Shipping, com 2.446 passageiros e 942 tripulantes. O navio realiza uma operação semanal de 'turnaround', movimentando 665 passageiros (331 desembarques e 334 embarques) dentro de um cruzeiro de sete dias pelas ilhas Canárias e Madeira.
No que diz respeito aos mega-iates, o 'I Dynasty' chegou pouco depois da meia-noite com 32 pessoas a bordo, vindo de Philipsburg, nas Antilhas Holandesas, e fará uma escala de 88 horas antes de seguir para Málaga (Espanha). Já o 'Artefact', também agenciado pela Transinsular, permanece fundeado desde 15 de Janeiro e parte para Barcelona na próxima terça-feira, às 16 horas. O 'Canova', outro mega-iate que chegou esta manhã de Gibraltar, ficará na Madeira até segunda-feira, sob a gestão da Wilhelmsen.
A APRAM adianta ainda que amanhã, domingo, o Porto do Funchal receberá o 'Costa Fortuna', com uma escala que vai movimentar cerca de quatro mil pessoas e incluir um pequeno 'turnaround'.