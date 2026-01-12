Porto do Funchal recebe hoje quase nove mil passageiros
O Porto do Funchal recebe hoje duas habituais visitas das segundas-feiras, com a Gare Marítima da Madeira a os navios de cruzeiro 'AIDAcosma' e 'Azura', "que movimentam um total de 8.857 passageiros e 2.584 tripulantes", informa a Administração dos Portos da Madeira. "Também esta segunda-feira, vão estar no Porto do Funchal o veleiro 'Santa Maria Manuela' (26 passageiros e 16 tripulantes) e, ao final do dia, chega o 'Wind Star' (122 passageiros e 107 tripulantes)", acrescenta.
Assim, "a navegar com 5.911 passageiros e 1.415 tripulantes, o 'AIDAcosma' entrou no Porto do Funchal pelas 6h00, proveniente de Las Palmas de Gran Canaria, para uma escala de 17 horas assegurada pela Blatas". O navio de maior porte (337 metros) parte às 22h30 "em direção a Santa Cruz de Tenerife, onde vai terminar a viagem de sete dias que está a realizar no itinerário das Cruise Atlantic Islands" (CAI) e que "começou a 8 de Janeiro em Fuerteventura e visitou Lanzarote e Gran Canaria, antes de chegar ao Funchal", explica.
Já o 'Azura' "traz a bordo 4.115 pessoas (2.946 passageiros e 1.169 tripulantes)", sendo que "vem para uma escala de 12 horas, também agenciada pela Blatas". O cruzeiro de 290 metros de comprimento "chegou às 7h00 de Santa Cruz de Tenerife e segue viagem às 22h00 para Las Palmas de Gran Canaria. Está na ponta final de um cruzeiro de duas semanas, pela rota CAI, que começou a 2 de Janeiro em Tenerife, e visitou Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria e Lanzarote", acrescenta a APRAM.
Mais acrescenta que "pelas 8h00 chegou o veleiro 'Santa Maria Manuela', que vai passar a noite no Terminal Norte (Cais 6) do Porto do Funchal. Chegou de Santa Cruz de La Palma, e parte na terça-feira, pelas 11h00 para Lisboa. É uma escala da Transinsular", frisa, veleiro que tem estado nos últimos tempos por estas águas.
Por último, ao final do dia, previsivelmente pelas 23h00 horas, deve chegar o 'Wind Star' para "passar duas noites na Madeira". O veleiro de quatro mastros, mas moderno ao ponto de as velas serem enroladas ou desenroladas por computador, está na categoria dos pequenos cruzeiros (110 metros). É egenciado pela Blatas.
"Vem de Santa Cruz de La Palma e parte quarta-feira, pelas 17h00 horas, para Tenerife. Está também a navegar no itinerário CAI, numa viagem de 10 dias que começou a 9 de Janeiro em Tenerife e termina no mesmo porto, no dia 19. Vai fazer escalas em La Gomera, La Palma, funchal, Lanzarote e Gran Canaria", acrescenta a APRAM.
Amanhã, terça-feira, "a Região recebe a visita de outros dois navios", o 'AIDAluna' e o 'Mein Schiff Relax'.