"Move-te por Valores" sensibilizou alunos do Liceu

No âmbito do projecto "Move-te por Valores", a Escola Secundária Jaime Moniz "teve a iniciativa de convidar o ex-aluno Emanuel Gonçalves para realizar uma palestra intitulada 'A Vida Ensinou-me a vencer'", ele que, "actualmente, tem um papel de destaque como orador motivacional e, como tal, partilhou com os nossos alunos e Comunidade Escolar o seu percurso desportivo na natação evidenciando os valores de superação e resiliência", refere uma nota do também conhecido como Liceu.

"Emanuel Gonçalves é um nadador madeirense de referência na natação adaptada (classe S10), reconhecido internacionalmente pela sua carreira desportiva de sucesso. Representou Portugal em diversas competições de elite, incluindo o Campeonato da Europa de Natação Adaptada (realizado no Funchal em 2016) e Campeonatos do Mundo (Durban 2006, Eindhoven 2010 e Montreal 2013). Ao longo da sua carreira, representou o Clube Desportivo Nacional e o Clube Naval do Funchal", resume o extenso currículo.

A palestra realizou-se ontem, 20 de Janeiro, na sala de conferências Dr. Jorge Moreira de Sousa, com a presença da professora Nita Pontes, em representação do Conselho Executivo da escola e alunos das turmas CEF5B1, 11º01, 11º2, 12º05, acompanhados pelos seus respectivos professores. "Destaque ainda para a presença de Susana Gomes (nadadora do CNF), também ela uma referência internacional no mundo da natação", acrescenta.