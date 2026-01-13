“A base continua a estar aqui, na educação”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou o “papel decisivo que os responsáveis desta instituição têm desempenhado no quadro daquilo que é decisivo para a Madeira”, defendendo que só com “uma boa educação” é possível preparar a Região para o futuro. As declarações foram proferidas durante a cerimónia comemorativa do Dia do Liceu Jaime Moniz.

Para Miguel Albuquerque, a educação é a “pedra angular” do desenvolvimento da sociedade madeirense, num contexto internacional marcado por um ritmo “avassalador e imprevisível”. Apesar disso, garantiu que a Região vai continuar a enfrentar os desafios, sublinhando que “o pior que poderíamos fazer é ignorá-los”.

O governante destacou as reformas que têm vindo a ser introduzidas no sistema educativo regional, nomeadamente através das chamadas Salas do Futuro, anunciando que ainda este ano será introduzida a inteligência artificial em escolas dos concelhos de Santa Cruz e da Ponta do Sol. O objectivo, explicou, é perceber “as repercussões positivas e negativas dos impactos da IA” no processo educativo.

Miguel Albuquerque alertou que as transformações em curso terão efeitos profundos, mas rejeitou leituras alarmistas. “Estes desafios não são desafios de catástrofe, são desafios que exigem lucidez e conhecimento”, afirmou, advertindo que o pior cenário seria um retrocesso civilizacional, “voltarmos ao tempo dos predadores”, em que essa lógica era a regra dominante.

O presidente do Governo Regional classificou a Escola Secundária Jaime Moniz como uma “instituição paradigmática”, defendendo que é fundamental saber olhar para o mundo com espírito crítico. “Olhar para o mundo não é adormecer o nosso cérebro na Internet ou no TikTok”, afirmou, reforçando que a base de tudo continua a estar na educação.

A concluir, Miguel Albuquerque reiterou a importância de investir no conhecimento e na formação como resposta estruturante aos desafios tecnológicos, sociais e económicos que se colocam à Madeira e às novas gerações.