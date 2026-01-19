Novo Datacenter da Madeira custa 15,5 milhões de euros

O Governo Regional tem em execução, através da EMACOM, empresa do Grupo EEM, a obra de construção do novo Datacenter da Madeira. Certificada com 'Tier 3', esta nova infraestrutura tecnológica está localizada no Caminho das Virtudes, junto à actual subestação eléctrica, e vai ser utilizada por toda a Administração Pública da Região Autónoma da Madeira. O investimento global, atribuído pelo Governo Regional e suportado pelo PRR, é de 15.500.000 euros.

Uma nota de imprensa enviada pela Presidência refere que o projecto contempla também um Datacenter redundante em construção junto à subestação de Água de Pena, em Machico, bem como um sistema de 'Disaster Recovery', que ficará estrategicamente localizado no Porto Santo.

As obras, tanto a do Datacenter principal, localizado no Funchal (Virtudes) como a do Datacenter redundante, localizado em Machico (Água de Pena) estão a decorrer "a bom ritmo prevendo-se a sua entrada em funcionamento durante o primeiro semestre deste ano", informa a nota.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 15h30, a obra no Caminho das Virtudes.