“Os alunos premiados servem de inspiração para todos.” A frase foi proferida por Hugo Marques, presidente da Câmara Municipal de Machico, durante a cerimónia de distinção dos melhores alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, esta sexta-feira.

Fotos Rui Silva/ASPRESS

O autarca socialista elogiou a iniciativa da escola de premiar os estudantes mais dedicados e exemplares, destacando o papel motivador destes prémios para a restante comunidade escolar. Hugo Marques sublinhou ainda que a escola prepara eficazmente os alunos para a continuação dos estudos e para a vida universitária, garantindo que estes levam boas referências quando entram no ensino superior.

Hugo Marques reforçou a disponibilidade da Câmara para colaborar com a escola sempre que necessário, com o objectivo de melhorar as condições educativas. Dirigindo-se directamente aos alunos, aconselhou-os a viver com tranquilidade, valorizando cada etapa e mantendo o hábito de aprender continuamente, essencial para o sucesso futuro.

O presidente da autarquia encerrou a sua intervenção agradecendo o convite, felicitando a escola pela iniciativa e manifestando a sua disponibilidade para apoiar a cerimónia no próximo ano.