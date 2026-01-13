A presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz (ESJM), Ana Isabel Freitas, destacou esta terça-feira o papel histórico e o futuro da instituição, na cerimónia comemorativa do Dia do Liceu, sublinhando que se trata de uma “escola com 188 anos que olha o futuro com optimismo”.

Na sua intervenção, Ana Isabel Freitas lembrou que a ESJM assinala também os 80 anos da inauguração oficial do edifício escolar, considerando que “celebrar o dia da escola representa assim um tributo solene a todos os que contribuíram para a construção e afirmação desta escola”, ao longo de quase dois séculos de história.

Foto OD

A responsável sublinhou a missão da instituição, afirmando que a Escola Secundária Jaime Moniz “tem como missão potenciar as capacidades de todos e de cada um dos alunos”, num compromisso permanente com a qualidade do ensino e com a formação integral dos jovens.

Dirigindo-se à comunidade educativa, Ana Isabel Freitas defendeu a importância de responder “com profissionalismo às exigências” do presente e do futuro, valorizando o trabalho desenvolvido por professores, funcionários e restantes agentes educativos.

Aos alunos, deixou uma mensagem de estímulo, desejando “que a curiosidade alimente o desejo de quererem saber mais”, reforçando a ideia de que o conhecimento e a vontade de aprender são pilares fundamentais para o sucesso pessoal e colectivo.