'Move-te por valores' para conhecer na Galeria de Arte Francisco Franco

A exposição 'Move-te por valores' será inaugurada amanhã, dia 6 de Janeiro, pelas 11 horas, na Galeria de Arte Francisco Franco. O certame pretende destacar a importância dos valores no desporto e na vida em sociedade.

Segundo explica uma nota enviada à imprensa, esta exposição "promove a reflexão sobre princípios como a resiliência, o respeito, a dedicação, o espírito de equipa e a superação, evidenciando o papel do desporto como ferramenta educativa e formadora de cidadãos".

Na ocasião será prestada uma homenagem ao aluno e desportista Tiago Berenguer, reconhecendo o seu percurso e o exemplo de valores que tem demonstrado ao longo da sua actividade desportiva e escolar. O aluno finalista do curso de Ciências e Tecnologias da Escola Secundária de Francisco integra desde o 10.º ano o quadro de mérito escolar com nível de excelência (média final das classificações entre 18 e 20 valores).

A exposição ficará patente ao público, convidando todos a reflectirem sobre a importância de “mover-se por valores”, dentro e fora do contexto desportivo.