Aluno suspenso após ameaçar colega com navalha

Um aluno da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira foi suspenso de imediato após ter ameaçado, na manhã desta segunda-feira, um colega com uma navalha dentro da sala de aula.

Ao DIÁRIO, o director do estabelecimento de ensino, Fernando Figueiredo, confirmou a ocorrência, explicando que tanto o agressor como a vítima têm cerca de 20 anos e frequentam um curso de nível 5. “Aconteceu entre uma aula e outra. Não eram alunos do secundário, são alunos de nível 5, são todos adultos”, esclareceu.

Segundo o responsável, por motivos que ainda não são totalmente conhecidos, um dos alunos ameaçou o colega com uma navalha. Fernando Figueiredo explicou que, assim que tomou conhecimento da situação, deslocou-se à sala de aula para interpelar o jovem e solicitar a entrega do objecto cortante. “Conseguimos, graças à intervenção, num primeiro momento dos funcionários e depois nossa [da Direção da escola], fazer com que o grande risco, que era o objecto, fosse entregue e ficasse à nossa guarda”, afirmou.

Após o apuramento inicial dos factos, o aluno foi suspenso. “Após terem sido apurados os primeiros factos, foi naturalmente suspenso”, referiu o director.

O jovem foi ainda encaminhado para uma sala, onde ficou sob acompanhamento da Direcção e da psicóloga da instituição. Fernando Figueiredo reiterou que se trata de uma situação “inadmissível” e adiantou que estão a decorrer diligências internas para o apuramento dos factos, incluindo a audição de testemunhas e a inquirição de funcionários.

O director confirmou ainda que será feita participação à Polícia de Segurança Pública (PSP).