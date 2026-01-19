Liceu homenageia o atleta Marcos Freitas em nome dos valores

A Escola Secundária Jaime Moniz homenageou, esta manhã, o atleta internacional Marcos Freitas, no âmbito do projecto 'Move-te por Valores'. O atleta foi representado pelo pai, Luís Freitas, uma vez que se encontra actualmente a residir na Alemanha.

O projecto 'Move-te por Valores' pretende distinguir não só a genialidade técnica dos atletas mas, sobretudo, o exercício efectivo da ética no desporto, sendo assim um exemplo para a comunidade. Ana Afonso e Maria José Barreto, coordenadoras do projecto, com a colaboração de Lília Castanha e Paulo Ferreira, dinamizaram uma exposição alusiva ao tema, que conta com o testemunho escrito de Marcos Freitas.

A cerimónia, que contou ainda com a presença da presidente do Conselho Executivo e dos directores regionais da Educação e do Desporto, Costa e Silva e David Gomes, respectivamente, teve início com a actuação de Simone Costa, ex-aluna do Liceu.

A presidente do conselho executivo enalteceu o mérito e esforço do atleta de ténis-de-mesa, Marcos Freitas, recuando ao passado, aos tempos de estudante do aluno no Liceu', para recordar o acompanhamento permanente dos pais do atleta no sentido de ter apoio para as ausências às aulas por motivos de alta competição.

Ana Isabel Freitas defendeu que a escola não pode privilegiar o facilitismo, mas sim a conciliação do trabalho e do esforço com as actividades dos discentes. #Na verdade, sem educação não se pode construir um projecto de vida sólid", frisou.

Por usa vez, o director regional de Educação destacou o papel da educação ao serviço de uma sociedade alicerçada nos valores, com o desporto a incutir a cultura da resiliência e do trabalho. Costa e Silva enalteceu ainda o mérito das escolas que promovem os valores do projecto democrático, por forma a formar jovens com os valores do humanismo e do pensamento crítico.

Também o director regional do Desporto referiu que a apregoada crise de valores não é de hoje mas de sempre. Segundo David Gomes, é preciso “não baixar a guarda” e elevar os valores do respeito mútuo, da amizade, entre outros, tendo também por base o desporto, com a comunidade educativa a semear princípios para uma vida de sucesso.

O programa comemorativo incluiu uma conferência sobre 'A Ética', participada pelos alunos, tendo por oradores Carlos Léon e João Rodrigues, embaixadores da Ética do Instituto Português do Desporto e Juventude para a Madeira. Ambos os oradores prestaram homenagem ao talento, humildade e espírito de sacrifício de Marcos Freitas, partilhando momentos do exercício da ética do atleta em diferentes competições. Há 20 anos que Marcos Freitas joga fora de Portugal e prepara-se para concorrer à sua sexta competição olímpica.

Também o velejador olímpico João Rodrigues mencionou que a cultura dos valores é incutida primeiro pela família, moldando assim o percurso futuro do jovem. Uma intervenção que desafiou os jovens a lutar pelo sucesso, no desporto ou outra área, mas com uma formação inequívoca para os valores.

O pai do atleta, Luís Freitas, agradeceu a homenagem ao filho, afirmando que, enquanto o corpo permitir, Marcos Freitas vai continuar a servir o desporto.