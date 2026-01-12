A Escola Secundária Jaime Moniz, através da coordenação do projecto 'Move-te Por Valores', presta homenagem ao atleta madeirense Marcos Freitas, galardoado internacionalmente no ténis de mesa, através de uma exposição e palestras.

A abertura oficial da exposição 'Move-te por Valores' está agendada para o dia 19 de Janeiro, entre as 9h30 e as 11h30. A ex-aluna Simone Costa abre o evento com um curto espectáculo de dança, enriquecido pela voz do aluno Miguel Barata, presidente da Associação de Estudantes da ESJM.

Após a inauguração da exposição, pelas 10h15, terá lugar uma palestra, cujo orador será João Rodrigues, embaixador do Plano Nacional de Ética no desporto 2025.

Marcos Freitas será representado pelo seu pai, uma vez que o atleta se encontra na Alemanha em competições oficiais.

Ainda no âmbito deste projecto, está igualmente calendarizada uma conferência, no dia 20 de Janeiro, pelas 9h45, na sala de conferências da escola, sobre 'A Ética', dirigida a alunos do curso CEF5B1, e demais interessados.

Ana Afonso e Maria José Barreto são os coordenadores deste projecto.